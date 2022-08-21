القوات الأمريكية ستزيد من تركيزها على ضمان أمن خليج عدن وباب المندب

كشف قائد الأسطول الأمريكي الخامس أن بلاده ستزيد من تركيزها على ضمان الأمن البحري، واستقرار الملاحة في البحر الأحمر عبر ”باب المندب“ وخليج عدن.

جاء ذلك في حوار مطول مع صحيفة الأيام البحرينية قال فيه قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الامريكية قائد الاسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر: ”نريد تركيزا إضافيا على هذه المنطقة بالتحديد.“

وأوضح كوبر: ”لقد رأينا ما حدث عندما جنحت سفينة واحدة في قناة السويس لمدة أسبوع، ولنا ان نتخيل تأثيرات حدوث أي امر مزعزع للملاحة في البحر الأحمر، لذلك انشأنا قوة الواجب المشتركة الجديدة للتركيز على هذا الجانب، وهذه هي اول قوة واجب مشتركة يتم انشاؤها منذ 13 عامًا وتعنى بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وتقودها حاليًا الولايات المتحدة، ومن المقرر ان تنتقل قيادتها وفق الاطار الزمني في أكتوبر القادم لاحد الشركاء الإقليميين“.

وكشف كوبر أن قواته تستعد لنشر أحدث أسطول طائرات بدون طيار لضمان الأمن البحري الإقليمي في المنطقة قائلا إن هدف قواته ”هو تطوير وتنمية ما يمكن تسميته بأحدث أسطول طائرات دون طيار في العالم عبر نشر 100 من المنصات المتطورة غير المأهولة، بحلول صيف 2023“.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي لرصد أي ”نشاط مزعزع لاستقرار المنطقة لا سيما في المناطق والممرات المائية الحيوية، وسرعة الاستجابة لردع هذه الأنشطة، وذلك من اجل ضمان الامن البحري الإقليمي“.

وكشف كوبر ان جهود مكافحة الأنشطة غير الشرعية قد اسفرت عن ضبط 9000 قطعة سلاح خلال العام الماضي 2021 جميعها كانت قادمة من ايران الى اليمن، لافتًا الى ان هذه الكميات من الأسلحة المهربة تشكل ثلاثة اضعاف كميات السلاح التي ضبطت في العام 2020. فيما تقدر قيمة المخدرات التي ضبطت منذ مطلع هذا العام وحتى الان بنحو 200 مليون دولار.