صحيفة عبرية: سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

كشفت صحيفة عبرية، أن سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؛ نتيجة ”ضغوط إيرانية“.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، الخميس، إن ”سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي لا يمكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية من أجل تقصير مسارات الرحلات إلى الشرق الأقصى“.

وتابعت الصحيفة: ”كانت إسرائيل تعتقد أن فتح المجال الجوي العماني هو مسألة قريبة متوقعة، وذلك في ضوء حقيقة وجود علاقات بين إسرائيل وعمان حتى وإن لم تكن رسمية“. مذكرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، زار السلطنة عام 2018 والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأكدت ”يسرائيل هيوم“، أن سلطنة عمان ”رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية بعد ضغوط شديدة مارستها إيران على مسقط“.

ونقلت عن الدكتور يويل غوزانسكي، زميل أبحاث في معهد دراسات الأمن القومي وحامل سابق لمحفظة إيران والخليج العربي في MLA قوله: ”في الآونة الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير من ضغطها وتهديداتها“. مشددا على أن ”وزير الخارجية الإيراني تحدث يوم الخميس مع نظيره العماني، ويمكن الافتراض أن القضية طرحت في الحديث بين الاثنين“، وفق تقديره.

يذكر أن شركات الطيران الإسرائيلية ”ال عال“، ”يسرائير“ و ”أركيع“، حصلت مؤخرا على موافقة السعودية بالتحليق فوق أجوائها، حيث دخل القرار حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن ”السعودية أبلغت شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، بالإضافة إلى بعض الشركات الأجنبية بالسماح بالتحليق فوق الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى إسرائيل“.

وأوضحت المصادر، أن ”هذه الخطوة ستساهم بتقصير مدة رحلات الشركات الإسرائيلية إلى الشرق الأدنى“، بحيث ستنخفض رحلة الطيران التابعة لشركة ”ال عال“ إلى تايلند لحوالي 8 ساعات ونصف، بينما ستستغرق رحلة ”اركيع“ إلى مومباي وغوا في الهند حوالي 5 ساعات وربع.