اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية بالكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي (الحكومة)، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة المتوقع إجراؤها أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتمت الموافقة على مشروع المرسوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ أحمد النواف.

وإضافة إلى مشروع مرسوم البطاقة المدنية، فقد أقر المجلس مشروع مرسوم (ضرورة) يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية فإن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيصدر يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات في الـ23 أو الـ24 من الشهر الجاري.

وكانت صحيفة ”القبس“ ذكرت الثلاثاء، أنه ”سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، وهذا سيعني حكمًا تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية“.

وتتباين آراء الخبراء الدستوريين في البلد الخليجي حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبَيْن مؤيد على اعتبار أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.

ووفقًا للصحيفة المحلية فقد رأى قانونيون أن ”التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة الـ7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962“.

وتنص هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه ”يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية“.

ووفقًا لتقرير سابق لصحيفة ”الأنباء“ فإن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، سيعني إلغاء جداول قيد الناخبين الحالية والاستعاضة عنها بجملة ”ويتم التصويت باستخدام البطاقة المدنية حسب المنطقة السكنية التي يقطن فيها المواطن وليس حسب جداول قيد الناخبين؛ لتلافي تصويت بعض المواطنين في دوائر تم الانتقال منها إلى دوائر أخرى في حالات، مثل: الحصول على بيت حكومي“.

يذكر أنه تم أخيرا حل مجلس الأمة، حيث صدر في الـ 2 من أغسطس/ آب الجاري مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعدادًا لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.

ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا أنه سبق وأن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد الذي يملك هذه السلطة في حال وقع تصادم بين المجلس والحكومة ورأى الأمير حل أي منهما وفقًا للمعطيات.