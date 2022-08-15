رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يزور الإمارات

يزور رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الإثنين، العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يأتي ذلك في إطار زيارات عمل غير رسمية، تستغرق أياما عدة، تشمل أيضا المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة ”سبأ“ بـ ”العلاقات الثنائية المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة“.

ومن المتوقع أن يجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش زيارته الخاصة، لقاءات مع المسؤولين الإماراتيين حول سبل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وذكرت ”سبأ“ أن العليمي ”قد يبحث الإجراءات المطلوبة لاستكمال تخصيص الوديعة الإماراتية السعودية للبنك المركزي اليمني، والتدخلات المشتركة في القطاعات الخدمية والإنمائية، وسبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وخصوصا جهود تأمين طرق الملاحة الدولية التي تضطلع فيها الإمارات بدور رائد في المنطقة“.