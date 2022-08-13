محامي عاصم غفور يؤكد الإفراج عن موكله بعد دفع غرامة

قال محامي المواطن الأمريكي عاصم غفور، محامي الحقوق المدنية، الذي أدين في الإمارات بتهمة غسل أموال الأسبوع الماضي إن السلطات الإماراتية أفرجت عن غفور بعد دفع غرامة.

والأربعاء الماضي، قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت، حكما بالسجن بحق المواطن الأمريكي والمحامي الحقوقي عاصم غفور الذي اعتُقل أثناء توقفه في مطار دبي الشهر الماضي، لكنها أيَدت إدانته بتهمة غسل أموال.

وقضت المحكمة بأن يدفع غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار) ومصادرة 18 مليون درهم في حسابه.

وقال محاميه حبيب الملا إن المحكمة ألغت عقوبة بالسجن ثلاث سنوات من حكم سابق صدر غيابيا في مايو/ أيار.

وقالت سفارة الإمارات في واشنطن يوم الاثنين إن التحقيق الإماراتي توصل إلى أن غفور قد ارتكب تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال نقل 4.9 مليون دولار على الأقل في تحويلات دولية عبر النظام المصرفي الإماراتي.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن مسؤولي السفارة الأمريكية حضروا جلسة محاكمة الأمريكي عاصم غفور في الإمارات، الثلاثاء.