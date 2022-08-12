الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية وتشيد بيقظة أجهزتها الأمنية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الحمعة، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ووقوفها بجانب المملكة ضد أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها عن ”تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها“.

وأكدت الوزارة في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ عن ”دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وأشادت الخارجية الإماراتية ”بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقبها لأحد المطلوبين في مدينة جدة، والذي قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن وأحد المقيمين معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

وأعلن أمن الدولة في السعودية، الجمعة، أن مطلوبا أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة ضبطه في مدينة جدة، ما أسفر عن مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقيم آسيوي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قوله، إن ”الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة تمكنت عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) في قائمة مطلوبين للجهات الأمنية، المدعو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم“.