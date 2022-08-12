مبعوث أمريكي يبدأ جولة بالخليج لـ"ترسيخ" هدنة اليمن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أن مبعوثها تيم ليندركينغ، يجري جولة تقوده إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان، في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن ”المبعوث الأمريكي الخاص يبدأ جولته الإقليمية الخميس وسيسعى خلالها إلى تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وأمام حل شامل ومستدام للنزاع الدائر بين اليمنيين“.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الثاني من آب/ أغسطس الماضي، تمديد الهدنة السارية في اليمن ”شهرين إضافيين“ على أمل ”تكثيف“ المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر ”استدامة“.

في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ. وفي الثاني من حزيران/ يونيو تم تمديدها شهرين إضافيين.

وخلال جولته، سيدعو المبعوث الأمريكي إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ”تدعو كل الدول المانحة إلى إبداء سخاء وتنفيذ تعهداتها السابقة فورا لما فيه مصلحة شعب اليمن“، مشددا على أن الولايات المتحدة قدمت هذا العام مساعدات إنسانية لليمن بمليار دولار.