سلطات الكويت تصدر قرارها ضد إيراني "تفاخر بقتل السنة".. ما هي عقوبته؟

قررت السلطات الكويتية، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، إبعاد المقيم الإيراني الذي قُبض عليه قبل يومين، عقب ظهوره في مقطع فيديو عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وهو يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة، أنه ”صدر قرار بإبعاد هذا المقيم عن البلاد للمصلحة العامة عن طريق جهاز أمن الدولة وترحيله على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران“.

وأكدت المصادر أنه ”تم أخذ بصمات المقيم الإيراني قبل ترحيله ووضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مدى الحياة“.

وأوضحت المصادر أنه ”تم مواجهة المقيم قبل ترحيله بمقطع الفيديو وأخذ اعترافاته، حيث أقر بتهديده عبر تصوير فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي“.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في بيان رسمي ضبط المقيم الإيراني عقب رصدها مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهدد ويتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية.

وتداول النشطاء بوقت سابق مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر الشاب يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ، إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع رأسه أيضا“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية بصعوبة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

وأعاد نشطاء كويتيون تداول المقطع المجتزأ من البث، حيث أفاد البعض بأن هذا الشاب يدعى محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون.