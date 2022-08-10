الإمارات تلغي حكما بسجن عاصم غفور

قال محامٍ إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بحق المواطن الأمريكي والمحامي عاصم غفور.

وقال محاميه لـ“رويترز“ إن المحكمة قضت بأن يدفع غفور غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

واعتقل غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال.

وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ذكرت، في وقت سابق، أن التنسيق القانوني المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة أدى للقبض على غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأشارت الوكالة إلى أن محكمة غسل الأموال في أبوظبي أدانت المتهم عاصم عبدالرحمن غفور /أمريكي الجنسية/ بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

ولفتت الوكالة أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وتابعت: ”باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها“.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، التي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار) والإبعاد.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن مسؤولي السفارة الأمريكية حضروا جلسة محاكمة الأمريكي عاصم غفور في الإمارات، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن جلسة المحاكمة المقبلة لغفور، ستكون غدا الأربعاء (اليوم).