كويتيون يطالبون بالقبض على إيراني تفاخر بقتل السنة

أثار مقطع فيديو لشاب يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية، والتمثيل بهم، استياء نشطاء كويتيين طالبوا وزارة الداخلية في بلادهم بالتحرك، عقب أن أفاد البعض بأن هذا الشاب ”إيراني ويقيم في الكويت“.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر شاب ملتحٍ يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وهو يتحدث بتفاخر وسرور عن قتل السُنّة.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع رأسه أيضاً“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

وأعاد نشطاء كويتيون تداول المقطع المجتزأ من البث، حيث أفاد البعض بأن هذا الشاب يدعى ”محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي“.

وخاطب هؤلاء النشطاء وزارة الداخلية للتأكد من حقيقة إقامة هذا الشاب في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإبعاده عن البلاد في حال ثبت أنه مقيم في البلد الخليجي.

وطالب الإعلامي وليد السهلي بالتحرك الرسمي للقبض على هذا الشاب، قائلاً ”إيراني يعمل في الكويت ويقول أفتخر بقتل السني وأحلى شي قتله وقطع رأسه، على وزير الداخلية والجهات المعنية التدخل، المعفن والوصخ“.

بدوره، أعاد الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المحلية نشر المقطع، وقال ”وصلي مقطع لمقيم من الجنسية الإيرانية في الكويت يتحدث بالمقطع عن افتخاره بقتل شخص من المذهب السني، وقطع رقبة كل شخص من المذهب السني، طبعا هالشخص يمثل نفسه فقط، لا يمثل دولته ولا يمثل مذهبه، فقط نفسه، أتمنى وزارة الداخلية تتخذ إجراء وتأخذ كلامه بجدية“.

وقال طلال الجمهور، ”منا إلى رجال وزارة الداخلية الكرام يقال إن صاحب هذا البث إيراني يعمل في الكويت حفظ الله الكويت وأهلها وولاة أمرنا وجميع المسلمين من كل شر“.

وشدد كثير من المدونين على ضرورة التحرك ضد هذا الشاب، واصفين حديثه ”بالحديث الطائفي والمثير للفتن“.

ولم يتضح من خلال المقطع المتداول مكان التصوير وتاريخه، في حين لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة بشأن الشاب في ظل غياب التعليق الرسمي.