تزامناً مع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية.. قوة أمنية لرصد "الفرعيات" في الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية فرز قوة أمنية لرصد الانتخابات الفرعية أو ما يُعرف بـ ”التشاوريات“ و ”الفرعيات“ التي تقيمها القبائل لاختيار مرشحيها الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة الجديدة المتوقع إجراؤها أواخر شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستضم القوة الأمنية عناصر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقطاعات ميدانية أخرى، تنحصر مهمتها في رصد ومراقبة ”الفرعيات“ و“التشاوريات“ منذ اليوم الأحد، وحتى انتهاء انتخابات مجلس الأمة 2022.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن ”هذه القوة الأمنية ستقوم برصد الفرعيات وتقديم التقارير والأدلة عليها، وتحديد أسماء منظميها والمشاركين فيها والداعين إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحالتهم إلى أمن الدولة“.

وأكدت المصادر أن ”هناك توجيهات قيادية وردت إلى وزارة الداخلية للتعامل بحسم في مواجهة الفرعيات، ومحاسبة أي عنصر متقاعس عن رصدها والإبلاغ عنها، في خطوة تهدف لردع هذه الظاهرة بشكل جدي“.

ويأتي الحديث عن توجه لرصد هذه ”الفرعيات“ عقب أيام من إصدار مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعداداً لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“ هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، حيث تقول المادة (45) من قانون الانتخاب: ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها“.

وكانت القبائل قد أقامت قبيل انتخابات مجلس الأمة (المنحل) انتخابات فرعية واختارت مرشحيها، لتباشر النيابة العامة حينها التحقيقات مع متهمين بالمشاركة بهذه الانتخابات منهم نواب فازوا في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ولا تعد هذه ”الفرعيات“ وليدة اللحظة، فقد ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي وقامت عدة قبائل بتنظيمها واختيار مرشحيها وتم تعميم هذه الظاهرة على مدى سنوات، حتى تمت إضافة تعديل على قانون الانتخاب عام 1998 يجرِم الانتخابات الفرعية، إلا أن ذلك لم يمنع إقامتها لاحقاً في ظل غياب التدخل الرسمي لمنعها أو اتخاذ إجراءات قضائية مشددة بحق منظميها، باستثناء مواجهات وقعت عام 2008 بين قوات الأمن ومنظمي الانتخابات الفرعية.

ووقعت تلك المواجهات بين قوات الأمن وقبيلة العوازم على خلفية إقامة القبيلة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للدائرة الخامسة، حيث داهمت قوات الأمن آنذاك الفرعية واشتبكت مع منظميها واعتقلت عشرات المشاركين الذين تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائب، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمسة، عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.

ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا أنه سبق وأن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد الذي يملك هذه السلطة في حال وقع تصادم بين المجلس والحكومة ورأى الأمير حل أي منهما وفقاً للمعطيات.