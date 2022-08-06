مجلس التعاون الخليجي يدين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة

أدان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي نايف الحجرف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي، استنكر الحجرف ما أسماه ”العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين“.

وأوضح البيان أن ”ذلك الاستمرار لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، ماهو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“، مشددا على ”ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال“.

وقدم الحجرف التعازي ”لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل“.