إنهاء حياة طفل

الأسنان

غزة

إيقاف ملك الوحوش

صالح بن حميد

نصاب تبوك

رحلات طيران رخيصة

حبس الممرضات
أظهر المزيد

أخبار

مجلس التعاون الخليجي يدين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 20:40 GMT

مجلس التعاون الخليجي يدين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة

أدان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي نايف الحجرف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. وفي بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي، استنكر الحجرف ما أسماه

+A -A
المصدر: ارم نيوز

أدان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي نايف الحجرف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي، استنكر الحجرف ما أسماه ”العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين“.

وأوضح البيان أن ”ذلك الاستمرار لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، ماهو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“، مشددا على ”ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال“.

وقدم الحجرف التعازي ”لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play