الإمارات تدعو مواطنيها في تل أبيب إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت السفارة الإماراتية في إسرائيل، الجمعة، تنبيها لمواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل تزامنا مع التصعيد العسكري بين تل أبيب وفصائل فلسطينية في غزة.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على حسابها في تويتر: ”تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية“.

وتابع البيان: ”كما تدعو مواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024“.

تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما تدعو مواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) August 5, 2022

وشنت إسرائيل غارات عصر اليوم الجمعة استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة؛ ما أسفر عن سقوط نحو 10 ضحايا فلسطينيين، بينهم القيادي في ”سرايا القدس“ تيسير الجعبري.

ولاحقا ردت الحركة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية، بعد أن أعلنت غرفة مشتركة بين الفصائل في غزة انتهاء الوساطة المصرية مع إسرائيل.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب في جميع المناطق، كما أعلن عن تجنيد 10 سرايا احتياطية من قوات حرس الحدود التابعة للجيش.

وفُتحت الملاجئ للسكان في مدن: ”تل أبيب“ و“كريات ملاخي“ و“عسقلان“ و“أسدود“، بالإضافة إلى ”ريشون ليتسيون“، ومناطق الغلاف المحاذية للقطاع.