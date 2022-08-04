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أخبار

‎الإمارات تصف زيارة بيلوسي لتايوان بالاستفزازية
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 10:58 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 12:05 GMT

‎الإمارات تصف زيارة بيلوسي لتايوان بالاستفزازية

وصفت دولة الإمارات العربية اليوم الخميس ضمنيًّا الزيارة التي قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان بالاستفزازية. وقالت وزارة الخارجية

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المصدر: فريق التحرير

وصفت دولة الإمارات العربية اليوم الخميس ضمنيًّا الزيارة التي قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان بالاستفزازية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الإمارات تؤكد دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ ”الصين الواحدة“.

ودعت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولم يشر البيان صراحة إلى زيارة بيلوسي، لكنه يأتي بُعيد الخطوة التي أقدمت عليها المسؤولة الأمريكية وأحدثت حالة قلق عالمية.

وأشارت دولة الإمارات في البيان إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي.

وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعيًا لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.

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