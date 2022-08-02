صدر يوم الثلاثاء، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت، وذلك بعد يوم من مرسوم أميري آخر يتعلق بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجاء في المرسوم الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): ”يحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم“.

وأضاف المرسوم الأميري: ”تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد خطابا نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجهه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة لانتخابات عامة الأشهر المقبلة.

وأشار الشيخ مشعل إلى أنه ”سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات خلال الأشهر المقبلة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك“.

وصدر مرسوم حل مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، بحسب ما ذكرت ”كونا“.