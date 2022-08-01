رنا الفارس.. وجه نسائي عابر للتغييرات الحكومية في الكويت

صدر يوم الإثنين، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وخرج من التشكيلة الجديدة، 3 وزراء من النواب المنتخبين، بينما حافظت الدكتورة رنا الفارس على منصبها، لتعتبر العنصر النسائي الوحيد في هذه الحكومة والحكومات الثلاث السابقة.

والدكتورة رنا من مواليد 1973، درست الهندسة المدنية في جامعة جنوب كاليفورنيا في أمريكا وحصلت على شهادة البكالوريوس، كما حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الجيوتقنية من ذات الجامعة عام 2004.

تقلدت الفارس عدة مناصب في حياتها المهنية، ومنها مناصب في جامعة الكويت، حيث عُيِنت عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ومديرة إدارة البرنامج الإنشائي في الجامعة.

كما شغلت الدكتورة الفارس منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الأداء الحكومي.

تولت الدكتورة الفارس مناصب وزارية في الحكومات الأربع السابقة إضافة للحكومة الجديدة التي أصبحت فيها وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019 شغلت الفارس منصب وزيرة أشغال عامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، ولم تكن حينها العنصر النسائي الوحيد حيث حملت مريم العقيل إحدى الحقائب الوزارية في تلك الحكومة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020 تم تعيين الفارس وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون البلدية.

وفي آذار/ مارس 2021 تم تعيينها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021 تم تعيين الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.