الكويت.. ناشط يقاضي رئيس مجلس الأمة بتهمة التستر على متهمين بقضايا غسيل أموال

أعلن الناشط الحقوقي عبدالله فيروز، اليوم الخميس، مقاضاته رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بتهمة التستر على متهمين بقضايا غسيل أموال في البلد الخليجي.

وقدَم الناشط الحقوقي بلاغا للنائب العام في الكويت ضد مرزوق الغانم متهما إياه بـ ”التستر على مجرمين يستخدمون الكويت حاضنة لغسيل الأموال“.

وقال فيروز في بلاغه الذي نشره عبر حسابه في ”تويتر“: إن ”الغانم متهم بالتستر لعدم إبلاغه النيابة العامة عن مجرمين يستخدمون الكويت كحاضنة لغسل الأموال، وأشخاص تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة ليغسلوا الأموال في الكويت“.

عبدالله فيروز :

قدمت اليوم بلاغاً لدى معالي المستشار النائب العام ضد رئيس مجلس الأمة / مرزوق علي الغانم @MarzouqAlghanim ، للتستر بعدم إبلاغه النيابة العامة عن مجرمين يستخدمون الكويت كحاضنة لغسل الأموال، وأشخاص تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة ليغسلوا الأموال في #الكويت . https://t.co/jDBGxjCc1B pic.twitter.com/h6j4u1qG3s — عبدالله فيروز عبدالكريم ⁦🇰🇼 (@AbdullahFairouz) July 28, 2022

واستند فيروز في بلاغه إلى تغريدة نشرها مرزوق الغانم قبل يومين، حذر خلالها من استخدام البعض دولة الكويت حاضنة لغسيل الأموال، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح ملف غسيل أموال المشاهير.

وقال الغانم إن ”هناك من يستخدم الكويت حاضنة لغسيل أموال“، مشيرا إلى أن ”هناك شخصا راتبه لا يتجاوز 400 دينار (1300 دولار) لكن معاملاته تفوق 12 مليون دينار (39.1 مليون دولار) خلال عام ونصف العام، لافتا إلى أن ”هذه أموال غير نظيفة يتم تبييضها عبر حسابات موجودة في الكويت“.

وأرفق الغانم تغريدته هذه بفيديو قديم له من داخل مجلس الأمة يعود تاريخه إلى العام 2018، حيث ظهر وهو يتحدث فيه عن هذه القضية وعن استخدام مؤسسات ومنظمات دولية الكويت حاضنة لغسيل الأموال.

كما ذكر الغانم في مقطع الفيديو أن ”هناك من يجنس على بند الأعمال الجليلة أشخاصا يستخدمون بغسيل الأموال داخل الكويت“، لافتا آنذاك إلى أن ”القضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة عقب إثارتها“.

وتزامنت إعادة نشر الغانم لتغريدته التي تتحدث عن غسيل الأموال مع طلب النيابة العامة في الكويت من إدارة التنفيذ الجنائي تزويدها بملفات 19 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق فيها للاشتباه بتورطهم بقضايا غسيل أموال.

وكان الناشط فيروز قد وجه ردا للغانم أشار فيه إلى عزمه مقاضاته إن لم يقدِم بلاغا عن جريمة غسيل الأموال التي تحدث عنها.

إلى رئيس مجلس الأمة / مرزوق علي الغانم بما أنه لديك معلومة عن شخص ارتكب جريمة غسيل أموال

و يستخدم الكويت كحاضنة لغسيل الأموال . أمامك مهلة 24 ساعة لتقديم بلاغ بشأن هذه الجريمة,

و إلا سأتقدم ضدك ببلاغ إلى الجهة المختصة.

بموجب المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. pic.twitter.com/K5ewY6T5aY — عبدالله فيروز عبدالكريم ⁦🇰🇼 (@AbdullahFairouz) July 27, 2022

ويحمِل نواب المعارضة وداعموهم من المواطنين مرزوق الغانم جزءًا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد وعرقلة حل بعض الملفات.

ومنذ مباشرة النواب لعملهم البرلماني عقب إعلان فوزهم بالانتخابات التي أُجريت، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حاول نواب المعارضة حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.

يذكر أن الناشط فيروز أمضى قرابة 8 سنوات في السجن المركزي وإدارة الإبعاد، حيث تم الإفراج عنه في أيلول/ سبتمبر 2021.

وتعود قضية سجن الناشط فيروز، إلى العام 2014 بعد أن أدانته محكمة كويتية بقضية أمن دولة والإساءة إلى أمير البلاد، حيث حكمت بسجنه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتم إصدار حكم السجن عقب إسناد النيابة العامة تهما له بالتطاول على أمير البلاد والطعن في حقوقه وسلطته من خلال تغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرف الناشط فيروز قبل دخوله السجن برفعه للقضايا ضد الوزراء، كما تعد قضية جنسيته من القضايا المثيرة للجدل، حيث سبق أن حصل على حكم قضائي أكد حقه بالجنسية الكويتية، إلا أن عائلة فيروز ترفض نسبه إليهم، وتؤكد أنه ”مصري ونسبته والدته المصرية إلى زوجها فيروز الكويتي بطريقة التزوير“، إلا أنه يصر على أنه كويتي الجنسية.

وسبق أن قدَم المحامي أثناء جلسات محاكمة فيروز في السنوات السابقة حكما من محكمة التمييز يثبت أنه كويتي الجنسية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الحكم لأنه لم يحصل على شهادة الجنسية رغم صدور هذا الحكم.