عبدالله بن زايد يؤكد لـ"اللهيان" حرص الإمارات على تعزيز أمن واستقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ”حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكل الجهود المبذولة في هذا الصدد“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالله بن زايد من نظيره الإيراني، ناقشا خلاله توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن ”الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تلقى اتصالا هاتفيا من حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“.

#عبدالله_بن_زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية #إيران .. بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. #وام https://t.co/DMrJDMfYiR pic.twitter.com/QAi90NN6dA — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 27, 2022

من جانبه، ذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن ”الوزير عبداللهيان والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تبادلا الآراء بشأن تطوير العلاقات الثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي“.

ونقل البيان عن عبداللهيان قوله ”إن طهران ترحب بالنظرة الإيجابية لكبار المسؤولين في البلدين بشأن تحسين العلاقات بينهما، ونعتبرها خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية“.