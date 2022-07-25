وكالة إيرانية تقول إن الإمارات ألقت القبض على تاجرين إيرانيين

زعمت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، مساء يوم الأحد، أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على اثنين من رجال الأعمال الإيرانيين.

ونقلت الوكالة التي يمولها نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، عن مصادر قولها إن ”الأجهزة الأمنية الإماراتية اعتقلت (م. ش) قبل شهر، وهو تاجر يعمل في مجال تقديم الخدمات البحرية لأصحاب السفن في دبي والشارقة منذ أكثر من 20 عاما“.

وأضافت المصادر: ”كما قبضت أجهزة الأمن الإماراتية الأسبوع الماضي، على أحد الإيرانيين العاملين في مجال الصرافة، وهو المدعو (ر.س) والذي تم وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2019 مع آخر من أقاربه المقيمين في تركيا“.

وبحسب المصادر الإيرانية فإن ”(ر.س) منع من مغادرة الإمارات منذ عام 2019 لكونه مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية التي استهدفت إيران“.

ولم توضح الوكالة حيثيات التوقيف المفترض كما لم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات لهذه المزاعم.