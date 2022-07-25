الكويت.. من هو بدر عبدالله المنيخ؟‎‎

كشف السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، عن هوية السفير الكويتي المرتقب إرساله إلى طهران في المستقبل القريب وفق ما أكده مسؤولون إيرانيون.

وقال السفير إيراني في حديث خاص مع صحيفة ”الراي“ الكويتية: إن ”الكويت قدمت سفيرها بدر عبدالله المنيخ إلى طهران، وأبدت الأخيرة موافقتها على اسمه منذ أكثر من شهر، وإنه سيصل إلى إيران في الأيام القليلة المقبلة“.

ويعتبر السفير بدر المنيخ أحد الدبلوماسيين البارزين في وزارة الخارجية الكويتية، وتم اختياره ليكون سفيراً في طهران، حيث نشرت الصحف المحلية في حزيران/ يونيو الماضي مرسوماً أشار إلى حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية حول العالم.

وتم اختيار بدر عبدالله المنيخ حينها ليكون سفيراً للكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت مؤخراً موافقتها عليه.

وتدرج المنيخ خلال عمله الدبلوماسي في المناصب، حيث كان يعمل سكرتيرا أولا في سفارة الكويت في لندن وتم نقله عام 2010 إلى السفارة في بريتوريا، وذلك أثناء تولي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وزارة لخارجية.

وفي عام 2019، تم ترقية المنيخ إضافة إلى 16 مستشارا في وزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض.

شغل المنيخ منصباً هاماً في الكويت وهو نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وتزامنت نيابته هذه مع عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة (2018- 2019).

ومن أبرز مواقفه أثناء عضوية الكويت في مجلس الأمن، مطالبته باسم بلاده والدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن.

وجاءت مطالبته تلك خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن خلال المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة.