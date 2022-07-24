الكويت تسمي سفيرها المرتقب إرساله إلى طهران‎‎

كشف السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، عن هوية السفير الكويتي المرتقب إرساله إلى طهران في المستقبل القريب وفق ما أكده مسؤولون إيرانيون.

وقال السفير إيراني إن ”الكويت قدمت سفيرها بدر عبدالله المنيخ إلى طهران، وأبدت الأخيرة موافقتها على اسمه منذ أكثر من شهر، وإنه سيصل إلى إيران في الأيام القليلة المقبلة“.

وأكد السفير إيراني في حديث خاص مع صحيفة ”الراي“ الكويتية أن ”عودة التمثيل الديبلوماسي لدرجة سفير، من خلال تسمية السفير الكويتي لدى إيران بدر عبدالله المنيخ أمراً طبيعياً لقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال السياسي بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم في الكويت“.

وتوقع إيراني تطور العلاقات نحو الأفضل بين بلاده والكويت، قائلاً ”وجود سفير كويتي في إيران يعد فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بشكل أسرع، بما يخدم مصلحة البلدين“.

وأوضح إيراني بأن ”العلاقات بين وزيري خارجية البلدين متواصلة وطيبة“، مبيناً أن ”وزير خارجية بلاده حسين عبداللهيان يعتزم زيارة الكويت في الأسابيع المقبلة، للتشاور في شأن العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة“.

وتوقع إيراني زيارة بعض المسؤولين الكويتيين لطهران قريباً، بعد زيارة معاون رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس منظمة حماية البيئة الدكتور علي سلاجقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان قد ذكر قبل عدة أيام أن ”سفير دولة الكويت الجديد لدى بلاده، سيصل إلى طهران، خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأكد الوزير الإيراني أن ”الإمارات والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الدبلوماسي في طهران إلى مستوى سفير قريباً“.

وأشادت إيران باعتزام دولة الإمارات إرسال سفيرها إلى طهران، واصفة الخطوة بـ ”الإيجابية“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأربعاء الماضي، إن ”طهران تأخذ اعتزام الإمارات العربية المتحدة إرسال سفيرها إلى طهران على أنه فأل خير“.

واعتبر كنعاني أن ذلك ”علامة على تكوين أجواء إيجابية جديدة في المنطقة، فالعلاقة مع دولة الإمارات واسعة ومتنوعة“، وفقا لقوله.

وكان مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش قال، الجمعة، في لقاء مع صحافيين عبر الفيديو، إن ”الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران، مع سعيها لإعادة بناء العلاقات معها“، مضيفا أن ”النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي“.

وأَضاف: ”محادثاتنا مستمرة.. نحن نعمل على إرسال سفير إلى طهران. كل مجالات إعادة بناء العلاقات جارية“.

ولكنه أضاف أن ”أبوظبي لا تزال تتشارك مخاوف تتعلق بأنشطة إيران في المنطقة لكنها تريد العمل بجد لإيجاد حلول دبلوماسية“.