في اتصال هاتفي مع أردوغان.. محمد بن زايد يشيد باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الوكالة، فقد رحب الرئيس الإماراتي بالاتفاق الذي وقعته في مدينة إسطنبول كل من أوكرانيا وروسيا وتركيا بمشاركة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن اتفاق إسطنبول يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ومعربًا عن تطلعه إلى تنفيذه في أسرع وقت لتفادي حصول أزمة غذاء عالمية.

وأشاد بن زايد، وفق الوكالة، بـ“جهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومبادراته الخيِّرة التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية، يوم أمس الجمعة، لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة“.

كما ”ثمن الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكداً أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية؛ وذلك لتجنب تداعيات الصراعات على المدنيين والبنية التحتية والأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي“.

وأكد ”حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع“.

وأوضحت الوكالة أن الاتصال تضمن بحث ”العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين“.