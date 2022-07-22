السعودية.. توقيف مواطن سهّل دخول الصحفي الإسرائيلي جيل تماري إلى مكة

أحالت الأجهزة الأمنية في السعودية مواطنا إلى النيابة العامة؛ لاتهامه بنقل وتسهيل دخول صحفي غير مسلم إلى مكة، ”في مخالفة للأنظمة التي تحظر دخول مكة لغير المسلمين“، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وكان مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة جيل تماري بث مقطع فيديو وهو يتجول في شوارع مكة قبل أن يدخل الحرم المكي، الذي يُمنع على غير المسلمين التواجد داخله.

شرطة منطقة #مكة_المكرمة: إحالة مواطن إلى النيابة العامة نقل وسهّل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين.https://t.co/V3nKl234qy#واس_عام pic.twitter.com/ErFp8WoAPt — واس العام (@SPAregions) July 22, 2022

وبحسب“واس“، ”صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئًا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه“.

ووفقًا للوكالة، ”نوّه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة“.

واعتبر أن ”أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادًا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة“.

وكانت وكالة ”بلومبيرغ“ كشفت أن الصحفي الإسرائيلي جيل تماري الذي تمكن من التسلل إلى مكة المكرمة اعتذر لاحقا وأكد أن الشخص الذي وافق على اصطحابه لم يكن يعلم أنه صحفي إسرائيلي.

وقال تماري إن رحلته لم تكن تهدف إلى الإساءة للمسلمين، بل كانت تهدف إلى ”إبراز أهمية مكة وجمال الدين“.

وعمل تماري مراسلا لقناة ”أخبار 13“ في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 عامًا، واستغل جواز سفره الأمريكي لدخول السعودية برفقة الصحفيين القادمين مع وفد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وهذا الأسلوب تكرر في حالات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وتلقى تماري حينها ردودا لاذعة حتى من داخل إسرائيل.

وكتب الناشط الإسرائيلي رونين غروس، أن زيارة جيل تماري من قناة 13 إلى مكة ”عار على الصحافة القومية“.