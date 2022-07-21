الكويت .. إحالة عشرات وسائل الإعلام للتحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

أحالت وزارة الإعلام الكويتية، 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة ”نشر أخبار كاذبة ومضللة عن التشكيل الحكومي المرتقب“، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأنه.

وأصدرت وزارة الإعلام، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا أكدت فيه ”إحالتها لوسائل الإعلام الـ 62 إلى النيابة العامة، لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني“، إثر الأنباء التي تم تداولها بكثرة عن الحكومة المرتقبة ورئيسها والتي وُصفت في البيان الوزاري بالأخبار المضللة وغير الصحيحة.

وقالت المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد في البيان الذي تم نشره عبر حساب الوزارة على ”تويتر“ إن ”الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب بزعزعة الاستقرار السياسي في الكويت“.

وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدةً أن ”الوزارة ستقوم برصد أي مخالفات إعلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها“.

وزارة الاعلام: لن نتوانى عن تطبيق القانون في حق أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أية أخبار كاذبة أو مضللة.#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/mCgVW810qv — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) July 21, 2022

وتداولت صحف كويتية وحسابات إخبارية منذ 3 أيام، أنباءً تفيد باختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومته، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي يكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة.

بعد رصدها من قبل وزارة الإعلام وإحالتها إلى النيابة التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد #محمد_صباح_السالم_الصباح pic.twitter.com/rC4WPDay1r — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) July 21, 2022

ومن بين الصحف التي تداولت هذه الأنباء ”الرأي“ و ”النهار“، و“القبس“ التي نقلت عن مصادرها أنه ”تم تأجيل الإعلان عن تكليف الشيخ محمد السالم برئاسة الوزراء لثلاثة أسباب، وهي: رفض الشيخ محمد تشكيل حكومة قصيرة العمر بهدف حل مجلس الأمة الحالي، ورفضه المصادقة الفورية على الميزانيات، ومطالبته بضمانات بعدم التدخل في التشكيل الوزاري“.

يذكر أن اسم الشيخ محمد السالم كان من بين الأسماء المتداولة، خلال الأسابيع الماضية، من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تم طرح اسمه، واسم وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.

وكانت وزارة الإعلام أعلنت، مطلع الشهر الجاري، إلغاء تراخيص 50 صحيفة إلكترونية ي، لمخالفتها أحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأصدرت الوزارة قرارها بحق الصحف الـ 50 لارتكابها مخالفات عدة، بعضها استغل التراخيص بتأجيرها أو بيعها والتنازل عنها دون موافقة الوزارة وهو ما يعد مخالفة لقانون الإعلام.

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أحالت وزارة الإعلام 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة، وسحبت ترخيص 90 صحيفة إلكترونية، لارتكابها مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية، وذلك تطبيقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في البلد الخليجي.