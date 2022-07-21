الكويت تدين الهجوم على منتجع في دهوك العراقية

أدانت الكويت، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف منتجعا في محافظة دهوك بإقليم كردستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن ”هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية“، مؤكدة ”تضامن دولة الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته“.

وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى ”جمهورية العراق حكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل“، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقتل وأصيب العشرات في هجوم وقع بمحافظة دهوك في العراق، أمس الأربعاء.