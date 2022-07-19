بوتين: السعودية والإمارات تعرضان الوساطة لاتفاق سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة، بشأن التوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضاف بوتين للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد قمة في طهران، أن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس/ آذار.

ومن ناحية أخرى، عبر بوتين عن استعداد روسيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددا في الوقت نفسه على رغبة بلاده في إزالة القيود المتبقية على صادراتها من الحبوب.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة أزالت بشكل أساسي القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية.

وفي حديثه إلى أردوغان مع بدء اجتماعهما شكره بوتين على وساطته للمساعدة في ”المضي قدمًا“ في صفقة بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف بوتين: ”لم يتم حل جميع القضايا بعد ، لكن من الجيد أنه تم إحراز بعض التقدم“.

وقال للصحفيين في وقت لاحق إن موسكو ستقبل اتفاقا لتسهيل شحنات الحبوب الأوكرانية إذا رفع الغرب القيود المفروضة على صادرات الحبوب الروسية.

وقال بوتين: ”لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن ذلك مع المنظمات الدولية ، التي أخذت العمل لتحويل كل ذلك إلى صفقة“. ”دعونا نرى كيف يتطور كل شيء في أقرب وقت.“

وأشار إلى أن ”الأمريكيين قد رفعوا فعليًا القيود المفروضة على إمدادات الأسمدة الروسية للأسواق العالمية“ ، مضيفًا أنه ”إذا أرادوا بصدق تحسين الوضع في سوق الغذاء العالمي ، آمل أن يفعلوا الشيء نفسه مع صادرات الحبوب الروسية“.