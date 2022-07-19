الإمارات وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات والمذكرات

وقعت الإمارات وفرنسا اليوم عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان، خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل.

كما تضمنت إعلانا مشتركا للتعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي ومذكر تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس، ومذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والحكومة الفرنسية في مجال العمل المناخي، وخارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية.

كما تضمنت الاتفاقات والمذكرات الموقعة بين الجانبين، مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا حول تعاونهما في استكشاف القمر، وخطاب نوايا حول رصد الأرض بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية وخطاب نوايا بشأن أنشطة رحلات الفضاء البشرية بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

وفي الجانب الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد ”باستير “ ومركز أبوظبي للصحة العامة.

كما تم توقيع عقد تأسيس شركة “ أن تي إنيرجيز“ بين شركة تكنيب وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

ووصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه في مايو الماضي لدولة أوروبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي في قصر ليزنفاليد، قبل أن توجهه إلى قصر الإليزيه، حيث كان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبليه.

وكان بن زايد شارك في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت السبت الماضي، في السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، إضافة للرئيس الأمريكي.