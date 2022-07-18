محمد بن زايد يؤكد لماكرون "دعم أبوظبي لأمن الطاقة في فرنسا والعالم"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الإثنين، ”دعم أبو ظبي لأمن الطاقة في فرنسا والعالم“، قبل التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون في هذا القطاع، خلال أول زيارة دولة للزعيم الخليجي إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وكان ماكرون وزوجته بريجيت في استقبال الشيخ محمد بن زايد عند مدخل قصر الإليزيه.

وزار الرئيس الإماراتي في وقت سابق ساحة متحف الجيش الوطني، حيث استقبله وزير الدفاع سباستيان لوكونور.

واجتمع الرئيسان على مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجددا في المساء خلال عشاء رسمي في قصر فرساي بحضور مئة ضيف.

وزار الشيخ محمد بن زايد كذلك مجلس الشيوخ.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، عقد الرئيسان جلسة مباحثات ”تناولت الفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب، ومجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية“.

ونقلت عن الرئيس الإماراتي قوله، إن ”الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، والإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة في العالم عامة، وفي فرنسا الصديقة خاصة“.

وخلال الزيارة التي تستمر حتى الثلاثاء، من المنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن زيادة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا التي تسعى لتنويع مصادرها من المحروقات، في ظل تضخم متزايد؛ بسبب ارتفاع الأسعار منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان مستشار رئاسي فرنسي قال، في وقت سابق، إن أحد أهم البنود خلال زيارة رئيس الإمارات هو ”الإعلان عن ضمانات تقدمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات (الديزل فقط) لفرنسا“.

وأضاف المصدر أن ”فرنسا تسعى لتنويع مصادر إمدادها على خلفية الصراع في أوكرانيا، وضمن هذا السياق يتم التفاوض على هذه الاتفاقية“، علما أن الإمارات لا تزود فرنسا بالديزل في الوقت الحالي.

وتغطي اتفاقية ”الشراكة الإستراتيجية الشاملة للطاقة“ التي ينوي البلدان التوقيع عليها، الإثنين، الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والهيدروجين وغيرها، على أن تعزز التعاون في التنقيب عن الغاز خصوصا عبر شركة ”توتال“ الفرنسية.

علاقات تاريخية وتعاون

إلى جانب مسألة الطاقة، سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم وعقود في مجالي النقل ومعالجة النفايات وغيرها.

وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الماضية.

والإمارات موطن للفرع الأجنبي الوحيد لمتحف اللوفر، ولأكبر جالية من المغتربين الفرنسيين والفرنكوفونيين في منطقة الخليج، كما أنها تستضيف قاعدة عسكرية بحرية فرنسية.

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش للصحفيين، الجمعة، إن ”اختيار فرنسا كأول زيارة رسمية للرئيس هو قرار واع يستند إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، ولكن أيضا إلى إمكانية تعاون ونمو أكبر مع فرنسا“.

وتابع: ”الإمارات مصمّمة على أن تظل شريكا موثوقا في مجال الطاقة، حيث إنها تستثمر في زيادة القدرة لتلبية الطلب العالمي، لقد قمنا ببيع نفطنا إلى الشرق الأقصى لمدة 40 عاما، ونحن الآن نوجهه نحو أوروبا في وقت الأزمة“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، وقّعت الإمارات عقدا قياسيا بقيمة 14 مليار يورو لشراء 80 طائرة حربية من طراز رافال في خضم هجمات غير مسبوقة للمتمردين الحوثيين على أراضيها، ومسارعة فرنسا لتقديم دعم عسكري لها للتصدي لهذه الهجمات.

وقالت السفيرة الإماراتية في باريس هند العتيبة لوكالة ”فرانس برس“: ”وقفت العديد من الدول إلى جانبنا في وجه عدوان الحوثيين في اليمن، ونقدّر أنّ فرنسا كانت واحدة من هذه الدول، وهو ما كان عاملا في اختيار سموه لفرنسا“ كأوّل محطة خارجية له.

وأضافت: ”ريادة فرنسا في أوروبا وثقافتها ونظامها التعليمي وتميز علمائها ودرايتها الصناعية تجعلها شريكا أساسيا لنا، وبالنسبة لفرنسا، تُعتبر الإمارات حليفا مستقرا وموثوقا“.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد لباريس في أعقاب أول جولة شرق أوسطية للرئيس الأميركي جو بايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض، سعى خلالها إلى إعادة تأكيد نفوذ واشنطن في المنطقة من دون أن يحقق اختراقا حقيقيا، وخصوصا في السعودية.

وواشنطن وباريس حريصتان على دفع السعودية والإمارات للمساعدة في خفض أسعار المحروقات المرتفعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، عن طريق ضخ مزيد من النفط.

وسيقلّد ماكرون الشيخ محمد بن زايد شارة الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف الوطني، وهدية هي عبارة عن نسخة من العام 1535 لخريطة عالم الجغرافيا الألماني لورنز فرايز لشبه الجزيرة العربية.