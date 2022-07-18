استقبال رسمي لمحمد بن زايد في فرنسا

وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه في مايو الماضي لدولة أوروبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي في قصر ليزنفاليد، قبل أن يتوجه إلى قصر الإليزيه، حيث يكون الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبليه.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد ”وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في قصر ليزانفاليد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث بدأ اليوم زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية تستغرق يومين“.

وأضافت: ”جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة المتحف، حيث كان في استقباله معالي سباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي. ورافقته مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا به، ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية لسموه.. وعرف قائد الحرس بالوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال“.

وصول #محمد_بن_زايد إلى فرنسا في مستهل زيارة رسمية هي الأولى له خارج المنطقة العربية وتتناول الزيارة ملفات مهمة في مجالات التعاون بين البلدين

#محمد_بن_زايد_في_فرنسا pic.twitter.com/BUwo1jHbxJ — midar.net | ميدار.نت (@MidarNet) July 18, 2022

وكان بن زايد شارك في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت السبت الماضي، في السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، إضافة للرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يبحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ملفات عدة أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي.

ويتوقع أن تشهد الزيارة الرسمية توقيع صفقات في مجالات الطاقة والنقل، وتعزيز العلاقة المتنامية بين الدولة الخليجية وفرنسا الباحثة عن تنويع مصادرها من المحروقات، بحسب ”فرانس برس“.

وسيلتقي الشيخ محمد بن زايد نظيره الفرنسي، في قصر الإليزيه قبل أن يجتمع بمسؤولين فرنسيين آخرين بينهم رئيسة الوزراء.