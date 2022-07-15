البحرين تسمح للخليجيين بدخول أراضيها بالبطاقة الشخصية

اتخذت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بالسماح لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى أراضي المملكة بالهوية الشخصية، بحسب بيان نشرته الوكالة الرسمية.

وأعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى أراضي مملكة البحرين عبر كافة المنافذ باستخدام بطاقة الهوية ”البطاقة الشخصية“ أو جواز السفر دون أية إجراءات مسبقة.

وأوضحت الوكالة، أن ”ذلك يأتي تماشيا مع استئناف دول مجلس التعاون، استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون“.

وذكرت أن تلك التسهيلات ”تأتي في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك“.