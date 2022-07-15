يصافح الهواء

ساجدة عبيد

إيفانا ترامب

خرج باكيا

معاقبة بحريني

جدري القرود

سعودي ونجله

سمول كابتشينو
أظهر المزيد

أخبار

قرقاش: الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 9:33 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 10:10 GMT

قرقاش: الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إن "الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها"، مضيفا أن "النهج

+A -A
المصدر: رويترز

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إن ”الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها“، مضيفا أن ”النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي“.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال أنور قرقاش، إن ”الإمارات لن تكون جزءا من محور ضد إيران“، رغم أنه قال إن ”تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية“.

وأَضاف المستشار الدبلوماسي: ”منفتحون على أي شيء يحمينا دون أن يستهدف دولة ثالثة… وأبوظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة، خاصة إيران“.

وتابع أن بلاده ”تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات أوبك+، وستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة هذا الأسبوع“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play