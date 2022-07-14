الداخلية الكويتية تحقق بوفاة مواطن أثناء القبض عليه

فتحت وزارة الداخلية الكويتية، تحقيقا بحادثة وفاة مواطن أثناء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت صحيفة ”القبس“ المحلية يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله، إن ”الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، أثناء مباشرة رجال الأمن عملية القبض على المواطن في اسطبلات الجهراء“.

وأوضح المصدر أن ”التحقيقات أشارت إلى أنه جرى احتكاك أثناء القبض على المواطن، تخلله العنف، ما أدى لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، إلا أنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي“.

وأكد المصدر أن ”وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بالحادثة لكشف ملابساتها وظروف وفاة المواطن“.

وتوقع المصدر إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن الحادثة لكشف ملابسات وفاة المواطن.

وتداولت الحسابات الإخبارية حادثة الوفاة، دون معرفة أسباب القبض على المواطن.

ووفقا لما أورده حساب ”شاهين سناب“ من معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، فإن ”هناك زيارات تمت لأسرة المتوفي من قيادي كبير لمحاولة اغلاق الموضوع قبل انتشاره“.

وهذه ليست القضية الأولى من نوعها في الكويت، إذ سبق أن واجه رجال الأمن اتهامات بارتكاب ”تجاوزات“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“.

وأثارت تلك المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة، طالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وفي نهاية العام الماضي، اتهم ضابط في جهاز أمن الدولة، 4 ضباط في الجهاز ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يوما ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، مطلع العام الحالي، كما أوقف وزير الداخلية آنذاك الضباط الأربعة عن العمل، ليتم في شباط/ فبراير الماضي إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.