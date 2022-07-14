رئيس الإمارات: الشراكات والاقتصاد السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن ”الشراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم و أهمها أمن الغذاء و الطاقة و تغير المناخ و الرعاية الصحية“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف خلال مشاركته عن بعد في قمة قادة مجموعة “ I2U2 ”، التي تضم دولة الإمارات و الولايات المتحدة والهند وإسرائيل أن ”دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام و الأمن و التقدم خاصةً عندما تمتلك الحكومات و الشعوب الإرادة لبناءِ الشراكات ومواجهة التحديات“.

ولفت إلى أن ”هذا ما تجسده المشاريع الأولى لمجموعتنا الرباعية و التي تركزت في قطاعات الغذاء والزراعة الذكية مناخياً وطاقة الشمس والرياح ووسائل تخزين الطاقة“، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما شارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، ويائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل.

وأشار الرئيس الإماراتي، إلى أن هذه القمة دليل واضح على الفرص الكبيرة للتعاون بين الدول والاقتصادات ذات القيم المشتركة والأهداف التي تتمحور حول السلام والتسامح والازدهار، مبينا أن الدول ”الأربع لا تمتلك حدودا جغرافية مشتركة لكنها تلتقي في سعيها نحو السلام وعملها المشترك لتحقيق الرخاء والازدهار“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية منح الأولوية خلال الفترة المقبلة لقطاعات البحث والتطوير والرعاية الصحية والفضاء، داعيا إلى البناء على نقاط القوة التي تمتلكها كلّ دولة من دولنا في هذه القطاعات.

وعبَّر رئيس دولة الإمارات عن تطلعه إلى قمة مثمرة والعمل مع هذه المجموعة وعلى المستوى الثنائي وضمن المنصات الدولية الأخرى.. وأهمها ”قمة مجموعة العشرين“ و“مؤتمر الأطراف“ الذي ستستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين خلال العام المقبل.

كما عبّر الشيخ محمد بن زايد عن أمله في أن تشكل المجموعة الرباعية ”نموذجاً لمُحبي السلام والازدهار، ودليلاً على الفرص الكبيرة الضائعة التي تخلفُها النزاعات ويُبدِّدُها التطرف الأعمى على حساب الشعوب المتطلعة للحياة“.