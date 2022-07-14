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أخبار

محمد بن زايد يبدأ الإثنين زيارة إلى باريس لتعزيز "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 13:39 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 14:10 GMT

محمد بن زايد يبدأ الإثنين زيارة إلى باريس لتعزيز "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، زيارة رسمية إلى فرنسا، الإثنين المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام). وبحسب الوكالة، فإن الشيخ محمد بن

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المصدر: فريق التحرير

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، زيارة رسمية إلى فرنسا، الإثنين المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب الوكالة، فإن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ”علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا“.

وقبل يومين، نقلت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها، إن ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف رئيس الإمارات العربية المتحدة الغنية بموارد النفط في باريس، الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للطاقة الروسية وسط الحرب في أوكرانيا“.

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