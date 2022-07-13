محمد بن زايد: لن نتهاون بأمن وسيادة الإمارات وتنويع الاقتصاد ضرورة إستراتيجية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات أن سيادة بلاده وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه، معلنا مد يد الصداقة ”إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع“.

وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمة له نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن ”دولة الإمارات عززت منذ قيامها علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البنّاء؛ الأمر الذي أكسبها سمعة طيبة إقليميا ودوليا بجهود شبابها وشاباتها الذين نفتخر فيهم داخل الدولة وخارجها“.

وأضاف رئيس دولة الإمارات: ”سنعمل على تعزيز دورنا ضمن الدول الرائدة عالميا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري والاستمرار في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون“.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات ستبقى ”داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها“، مضيفا: ”سنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع“.

واعتبر الشيخ محمد بن زايد في كلمته، أن تنويع الاقتصاد ضرورة إستراتيجية ضمن الخطط التنموية، مشيرا إلى أنه ”من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالميا، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال“.

وقال إن دولة الإمارات تمتلك ”ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة.. وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره“.

وأضاف رئيس دولة الإمارات: ”أولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها.. لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع .. كما أن دور القطاع الخاص محوري ويجب تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد“.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد الاستمرار في ”ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعماً لأمن الطاقة العالمي؛ كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي“.

واعتبر أن ”شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل“.

وثمن الشيخ محمد بن زايد ”الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات“.