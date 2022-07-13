الكويت.. بدر الداهوم يثير الجدل بعد اتهامه للغانم بالتسويق لنفسه في الحج

أثار رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة الكويتي الدكتور بدر الداهوم، جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتقاده بطريقة ضمنية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، متهما إياه باستغلال فريضة الحج للتسويق لنفسه بين مواطنيه.

وجاءت اتهامات الدكتور الداهوم، الذي فاز في انتخابات مجلس الأمة الحالي، واستمرت عضويته عدة أشهر، قبل أن يتم إصدار حكم من المحكمة الدستورية بإبطال عضويته في منتصف آذار/ مارس 2021، في تغريدة نشرها عبر حسابه في ”تويتر“.

وقال الداهوم، وهو أستاذ في الفقه وأصوله، ”لن ينفعك تسويقك لنفسك بالحج لإعادتك للساحة مرة أخرى أنت و حلفائك المتخفين الجدد مهما حاولت، ولن تنجحوا بخلق أي صراع بين الرجال الإصلاحيين الذين ثبتوا في موقفهم ومطالبتهم حتى تحقق ولله الحمد“.

لن ينفعك تسويقك لنفسك بالحج لإعادتك للساحة مرة أخرى أنت و حلفاؤك المتخفين الجدد مهما حاولت، ولن تنجحوا بخلق أي صراع بين الرجال الإصلاحيين الذين ثبتوا في موقفهم ومطالبتهم حتى تحقق و لله الحمد.#شكراً_سمو_الامير#شكراً_سمو_ولي_العهد#شكراً_للشعب_الوفي#رحيل_الرئيسين_مطلب_شعبي_تحقق — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) July 12, 2022

ولم يذكر الداهوم اسم مرزوق الغانم صراحةً، إلا أنه من المرجح أنه كان يقصده وفق ما أكده النشطاء، بسبب هجومه السابق عليه وإرفاق تغريدة بوسم يدعو إلى رحيل الرئيسين (رئيس الحكومة ومجلس الأمة)، بالإضافة إلى أن الغانم أدى شعائر الحج في هذا الموسم، ووثق ذلك بمقاطع فيديو تداولتها الحسابات الإخبارية بكثافة.

ودشَن مدونون وسم #الحج_فريضه_يادكتور_الشريعه، شنوا من خلاله هجوما لاذعا ضد الدكتور الداهوم، معتبرين أن انتقاده للغانم في موسم الحج في غير مكانه، كون الأمر فريضة شرعية وليس له علاقة بالخصومة السياسية.

وقال الناشط خالد الغريب ”الدخول في النيات والحكم على النوايا ليست من اختصاص العباد هناك ثوابت شرعية لا نتجاوزها في خلافاتنا لأن الدخول في النيات لله وحده فقط هذا وانت دكتور شريعه“.

وكتبت شهد العنزي ”الرجال رايح يعبد الله يامسلمين ! لعنبوا السياسه الي خلتكم تخلطون بين الدنيا والدين !!! وتسموون عبادته لله “ تسويق “ انتوا قاعدين تطيحون من عيونا عقب ماكنا الداعمين لكم لكن توصل فيكم المواصيل أن خصومتكم تتعدون فيها على الشعائر الدينيه لا أهجدوا شوي“.

وقالت الأستاذة بدور السعيد ”قال صلى الله عليه وسلم : (أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أمْ كاذب؟) … لايجوز لأحد إعمال بعض النصوص ومصادمة بقية النصوص الشرعية … نسأل الله الثبات في زمن فيه ناس يزعمون الإصلاح بأداة وآلة الإفساد“.

قال صلى الله عليه وسلم : (أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أمْ كاذب؟) …

لايجوز لأحد إعمال بعض النصوص ومصادمة بقية النصوص الشرعية … نسأل الله الثبات في زمن فيه ناس يزعمون الاصلاح بأداة وآلة الإفساد — أ.بدور السعيد (@t_bedoor) July 12, 2022

وعلق آخر ”دكتورنا الحبيب بدر.. الدخول في النيات والحكم على النوايا ليست من اختصاص العباد.. اختلافك مع مرزوق حق مشروع لكن لا يجوز أن تنزل منزله ليست. هناك ثوابت شرعية لا نتجاوزها في خلافاتنا لأن الدخول في النيات لله وحده فقط“.

دكتورنا الحبيب بدر .. الدخول في النيات والحكم على النوايا ليست من اختصاص العباد .. اختلافك مع مرزوق حق مشروع لكن لا يجوز أن تنزل منزله ليست .هناك ثوابت شرعية لا نتجاوزها في خلافاتنا لأن الدخول في النيات لله وحده فقط . — قلم صريح (@_QALAMSareeh) July 12, 2022

ورغم الهجوم والانتقادات التي تعرَض لها الداهوم، فقد وجدت تغريدته مؤيدين، ومنهم الناشط عبد الرحمن الإبراهيم، الذي قال ”#الحج_فريضه_يادكتور_الشريعه صح الحج فريضه لكن الرياء مرفوض تتمشى بالحرم ووراك مصورين هادين الفريضة ويراكضون وراك عشان يصورونك وانت تخاف الله هم مرفوض“.

وأيَد الناشط السياسي عبداللطيف الختلان، تغريدة الداهوم، قائلاً ”اجلدددده اهوو وصبيانه والله انك مجدي فيهم يابو حمد الشررريف“.

اجلدددده اهوو وصبيانه والله انك مجدي فيهم يابو حمد الشررريف — أ. عبداللطيف شرار الختلان 🇰🇼 (@abo7moud__) July 12, 2022

ومنذ مباشرة النواب لعملهم البرلماني عقب إعلان فوزهم بالانتخابات التي أُجريت، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حاول نواب المعارضة حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.

ويحمِل نواب المعارضة وداعموهم من المواطنين مرزوق الغانم جزءًا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد، وعرقلة حل بعض الملفات.

وتتزامن تغريدة الداهوم، مع إعلان عدد من الكويتيين عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر إقامتها عقب حل مجلس الأمة المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أعلنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه الذي ألقاه في حزيران/ يونيو الماضي نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد.