إيران: تأخر استئناف المفاوضات مع السعودية لاتخاذ خطوة ملموسة للأمام

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن التأخر في عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والمملكة العربية السعودية في العراق، يهدف لاتخاذ خطوة ملموسة إلى الأمام.

وردًا على سؤال لصحيفة ”اعتماد“، قال كنعاني في معرض حديثه بمؤتمر صحفي عقده اليوم: ”نأمل أن نخطو خطوة ملموسة إلى الأمام في الاجتماع المقبل بين إيران والسعودية“.

واعتبر كنعاني أن نتائج المفاوضات بين طهران والرياض في العاصمة بغداد ”كانت مشجعة وواعدة“.

وبشأن وجود اتفاق بين إيران والسعودية على مواصلة المشاورات ببغداد على مستوى رفيع بين مسؤولي البلدين، أجاب كنعاني: ”لحسن الحظ، تم عقد عدة جولات من المحادثات المشجعة بين البلدين“.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بما وصفها بـ“الجهود الدبلوماسية الجيدة للغاية“ التي تبذلها الحكومة العراقية: ”هناك جهود دبلوماسية جيدة للغاية، وحسن نية من الحكومة العراقية لإنجاح المفاوضات بين طهران والرياض“.

وتابع: ”خلصنا إلى أن نتائج المفاوضات كانت واعدة ومشجعة وتمضي قدمًا، وهناك دافع ورغبة لعقد جولة جديدة من المفاوضات عند الجانبين“، لافتًا إلى أن ”التأخير في عقد الجولة الجديدة هو محاولة لاتخاذ خطوة ملموسة إلى الأمام“.

وختم كنعاني قوله: ”بحسن نية من جانب الحكومة العراقية والإرادة السياسية الموجودة في إيران والمملكة العربية السعودية، أعتقد أننا سنرى أشياء أفضل في الاجتماع المقبل“.

وتقود الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي جهودًا لإعادة العلاقات بين طهران والرياض التي انقطعت مطلع يناير/كانون الثاني عام 2016.

وجاء انقطاع العلاقات بين إيران والسعودية على خلفية قيام محتجين إيرانيين ينتمون للتيار المتشدد باقتحام سفارة المملكة في طهران وإحراقها، على خلفية إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بالإرهاب.

وتمكنت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية من استضافة اجتماعات لمسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، فيما كشفت تقارير وتصريحات عن حصول تقدم في جولات التفاوض السابقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زار في أواخر يونيو/حزيران الماضي، السعودية وإيران، فيما ذكرت تقارير أن ”هذه الرحلة تأتي تماشيًا مع المباحثات بين البلدين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما“.