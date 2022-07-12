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أخبار

إيران قد تسعى إلى شن هجمات تزامنًا مع زيارة بايدن للسعودية
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 8:25 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 10:10 GMT

إيران قد تسعى إلى شن هجمات تزامنًا مع زيارة بايدن للسعودية

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بعض الخبراء في الشأن الإيراني يتوقعون أن طهران قد تسعى إلى شن هجمات تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط

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المصدر: فريق التحرير

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بعض الخبراء في الشأن الإيراني يتوقعون أن طهران قد تسعى إلى شن هجمات تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط وقمته التي سيعقدها مع زعماء عرب في السعودية.

وورد في الصحيفة أن إيران قد تحاول عرقلة زيارة بايدن المقبلة إلى الشرق الأوسط من خلال السماح لميليشياتها في المنطقة بارتكاب استفزاز، مثل توجيه ضربة صاروخية تستهدف منشأة عسكرية أمريكية.

وكتب مايكل آيزنشتات، مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال نُشر، يوم الإثنين، على موقع المعهد على الإنترنت أن ”هجومًا خلال القمة يمكن أن تكون له فوائد عديدة لطهران“.

وأوضح أن من بين الفوائد المحتملة ”إذلال الولايات المتحدة، ومضيفيهم السعوديين، وإظهار أن واشنطن لا تستطيع حماية أصدقائها حتى أثناء زيارة الرئيس ”.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مسألة إيران خلال زيارة بايدن للمنطقة التي ينتابها القلق إزاء نفوذ طهران وميليشياتها المسلحة في الإقليم.

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