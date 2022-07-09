السعودية والإمارات تدعوان رعاياهما لعدم السفر إلى سريلانكا

دعت السفارة السعودية في سريلانكا اليوم السبت، السعوديين الراغبين في السفر إلى هذه البلاد بتأجيله، كما دعت السعوديين المقيمين والمتواجدين فيها باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية هناك.

وفي السياق، دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كولومبو، المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة والتسجيل في خدمة تواجدي.

ودعت السفارة، المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا بتأجيل سفرهم.

وتشهد سريلانكا مظاهرات عارمة، وتأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كوفيد-19 أضرارا بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.

وتفاقم الاستياء في الأسابيع الماضية، بعد أن توقفت شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية.

وقال رئيس البرلمان، إن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء المقبل، تحت وطأة الضغوط الشعبية بعد احتجاجات عنيفة اليوم السبت، اقتحم خلالها المتظاهرون المقر الرسمي لإقامة رئيس البلاد، وأضرموا النار في المقر الخاص لرئيس الوزراء في كولومبو.

جاء هذا الإعلان بعد تصعيد مأساوي للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ شهور، على أزمة اقتصادية حادة تخنق البلد الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو اليوم السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس وهم يقتحمون المجمع.