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أخبار

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 07 يوليو 2022 17:57 GMT
تاريخ التحديث: 07 يوليو 2022 18:45 GMT

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء مجلس التعاون الخليجي أثناء جولته في الشرق الأوسط ستشمل

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المصدر: رويترز

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء مجلس التعاون الخليجي أثناء جولته في الشرق الأوسط ستشمل محادثات ثنائية مع العاهل السعودي وفريقه القيادي، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيت الأبيض أن المناقشات الثنائية الوحيدة التي ستكون ”ذات طبيعة محددة“ لبايدن في السعودية ستكون مع العاهل السعودي والقيادة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن يعتزم مناقشة ”أمن الطاقة“ في اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن بايدن سيسعى لتمديد الهدنة في اليمن.

وعلى صعيد الملف الإيراني، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن أمريكا تبحث إمكانية تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط ”للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد“.

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