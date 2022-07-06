الكويت.. إنهاء خدمات المهندسين الوافدين في الجيش وإحلال المواطنين

أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال الخالد إنهاء خدمات جميع المهندسين المقيمين في الجيش، وإحلال المواطنين مكانهم.

وبحسب صحيفة ”السياسة“ المحلية، فإن تعليمات وزير الدفاع تقضي بالاستغناء عن المهندسين الوافدين في قطاعات المنشآت العسكرية، يأتي ذلك نظرا لتوافر المهندسين الكويتيين في المجال ذاته.

وبحسب مصدر، تم منح الوافدين فرصة حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لبدء مباشرة إحلال المهندسين الكويتيين محلهم.

وتبعا لتعليمات وزير الدفاع، فإنه صدر قرار بوقف تعيين المقيمين و“تكويت“ القطاعات الإدارية والهندسية والقانونية والمالية.

وأكد المصدر أن ”هناك توجها لتكويت كل القطاعات في الوزارة خلال السنة المالية (2022-2023) كأقصى حد، لافتا إلى أن التعليمات صدرت بإيقاف تعيين الوافدين في جميع القطاعات وأيّا كان نوع العقد، لإحلال الخريجين الكويتيين مكانهم، والمتوقع أن تبلغ نسبتهم 90% في وزارة الدفاع.

ووفقا لإحصائية سابقة، فإن أعلى نسبة موظفين غير كويتيين من نصيب كل من وزارة الصحة بنسبة 54.6% غير كويتيين، ووزارة التربية بنسبة 20%، إذ إن ارتفاع هذه النسب يعود إلى أن قرار التكويت لم يشمل الوظائف الطبية والصحية، وكذلك بعض التخصصات للمعلمين، نظرًا لندرة الكوادر الوطنية في هذه الوظائف.

في حين أن أقل نسبة للموظفين غير الكويتيين كان من نصيب وزارة الدفاع 0.8%، ووزارة النفط 0.9%.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نسب الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في طريقها للخفض، عبر الطلب من الجهات إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين وفقًا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك عدم قبول أي طلبات تعيين للموظفين غير الكويتيين في الوظائف التي تتوافر بها كوادر وطنية من جهة أخرى.