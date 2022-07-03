قعيد المجد

شيماء جمال

حريق دبي

انتحار كويتي

عم وسام

سخرية وسام

قوانين صارمة

حفل عمرو دياب
أظهر المزيد

أخبار

النفيسي: الكويتي مثل السويسري مضغوط من السعودية وإيران والعراق
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 12:04 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 12:15 GMT

النفيسي: الكويتي مثل السويسري مضغوط من السعودية وإيران والعراق

أثار المنظر الكويتي المثير للجدل عبدالله النفيسي جدلا وردودا لاذعة على زعمه أن المواطن الكويتي مضغوط من السعودية. النفيسي قال في تغريدة بتويتر: "الكويتي

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أثار المنظر الكويتي المثير للجدل عبدالله النفيسي جدلا وردودا لاذعة على زعمه أن المواطن الكويتي مضغوط من السعودية.

النفيسي قال في تغريدة بتويتر: ”الكويتي كالسويسري يعاني من عقلية الحصار siege mentality . فالكويتي في قلب (مثلّث الضغط) بين إيران والعراق والسعودية. والسويسري مضغوط بمثلث أيضًا: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لكنه تمكّن من حل مشكلته بضمان دولي. أما الكويتي فلم يتمكن من ذلك. فكّر فيها“.

 

وقال مغرد باسم بوذياب: ”بنسبة للنفيسي يرى أن إيران مثل السعودية !“، مضيفا في تغريدة أخرى: ”النفيسي بدا يتجرد من التقية الإخوانية بشكل نهائي ويكشف حقده وحقد أتباعه على المنطقة”.

وغرد حساب باسم ”معالي الوزير البدوي نامق“: ”للعلم أحد أضلاع المثلث حرك دول العالم من أجل #تحرير_الكويت وتكبد الخسائر التي لا تُحصى ولا تُعد يا جاحد“.

وقال مغرد باسم محمد الكواري: ”يقول النفيسي بأن الكويت تقع في ”مثلث الضغط“، إيران والسعودية والعراق .. الكذاب النفيسي يوهم الجهلة بأن السعودية لها أطماع في الكويت بالرغم من أن المواقف تشهد للسعودية وأهمها #غزو_الكويت عندما وقفت السعودية بأبنائها وفتحت خزائنها وفتحوا بيوتهم للشعب الكويتي“.

وعلى هذا المنوال غرد فهد ماجد: ”المقارنة مضحكة ومسمومة في نفس الوقت … الشعب السعودي والكويتي شعبٌ واحد والعلاقات بين الدولتين متميزة ولا مجال للمقارنات، لكنك تحاول وتجاهد في سبيل إيجاد مدخل للمدرعمين بالتعليق على سخافاتك وتأييدها، ومع ذلك لن تجدهم فهم يعرفون أنك مفلس“.

ورد معلق كويتي قائلا: ”سويسرا لا تعتمد على ضمان دولي – سويسرا تحشد ٦٠٠ ألف مواطن مسلح ومنظم في وحدات دفاع وخلال ٢٤ ساعة، وكل بيت سويسري مجهز بملجأ نووي وطعام ومؤونة لشهرين مع أن آخر حرب خاضتها سويسرا كانت قبل ٢٥٠ سنة – ماذا أعددنا في الكويت للخطر؟ ونحن البلد الذي طار من الخريطة بين ليلة وضحاها ؟“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play