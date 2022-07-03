النفيسي: الكويتي مثل السويسري مضغوط من السعودية وإيران والعراق

أثار المنظر الكويتي المثير للجدل عبدالله النفيسي جدلا وردودا لاذعة على زعمه أن المواطن الكويتي مضغوط من السعودية.

النفيسي قال في تغريدة بتويتر: ”الكويتي كالسويسري يعاني من عقلية الحصار siege mentality . فالكويتي في قلب (مثلّث الضغط) بين إيران والعراق والسعودية. والسويسري مضغوط بمثلث أيضًا: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لكنه تمكّن من حل مشكلته بضمان دولي. أما الكويتي فلم يتمكن من ذلك. فكّر فيها“.

الكويتي كالسويسري يعاني من عقلية الحصار siege mentality . فالكويتي في قلب ( مثلٌث الضغط ) بين إيران والعراق والسعودية. والسويسري مضغوط بمثلث أيضاً:ألمانيا وفرنساوإيطاليا.لكنه تمكٌن من حل مشكلته بضمان دولي. أما الكويتي فلم يتمكن من ذلك. فكٌر فيها. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 3, 2022

وقال مغرد باسم بوذياب: ”بنسبة للنفيسي يرى أن إيران مثل السعودية !“، مضيفا في تغريدة أخرى: ”النفيسي بدا يتجرد من التقية الإخوانية بشكل نهائي ويكشف حقده وحقد أتباعه على المنطقة”.

بنسبة للنفيسي يرى أن إيران مثل السعودية ! https://t.co/UXbbAUEx49 pic.twitter.com/QveIw2QHAp — بوذياب (@Gd9ZIyNaiBoJm0v) July 3, 2022

وغرد حساب باسم ”معالي الوزير البدوي نامق“: ”للعلم أحد أضلاع المثلث حرك دول العالم من أجل #تحرير_الكويت وتكبد الخسائر التي لا تُحصى ولا تُعد يا جاحد“.

للعلم أحد إضلاع المثلث حرك دول العالم من أجل #تحرير_الكويت وتكبد الخسائر التي لا تُحصى ولا تُعد يا جاحد https://t.co/JwexEs2pkC — معالي الوزير البدوي نامق (@HE_Namiq) July 3, 2022

وقال مغرد باسم محمد الكواري: ”يقول النفيسي بأن الكويت تقع في ”مثلث الضغط“، إيران والسعودية والعراق .. الكذاب النفيسي يوهم الجهلة بأن السعودية لها أطماع في الكويت بالرغم من أن المواقف تشهد للسعودية وأهمها #غزو_الكويت عندما وقفت السعودية بأبنائها وفتحت خزائنها وفتحوا بيوتهم للشعب الكويتي“.

يقول النفيسي بأن الكويت تقع في "مثلث الضغط" ايران والسعودية والعراق ..

الكذاب النفيسي يوهم الجهلة بأن السعودية لها اطماع في الكويت بالرغم من ان المواقف تشهد للسعودية واهمها #غزو_الكويت عندما وقفت السعودية بأبناءها وفتحت خزائنها وفتحوا بيوتهم للشعب الكويتي . https://t.co/0dE4fKfdxd — محمد الكواري (@kuwarimud) July 3, 2022

وعلى هذا المنوال غرد فهد ماجد: ”المقارنة مضحكة ومسمومة في نفس الوقت … الشعب السعودي والكويتي شعبٌ واحد والعلاقات بين الدولتين متميزة ولا مجال للمقارنات، لكنك تحاول وتجاهد في سبيل إيجاد مدخل للمدرعمين بالتعليق على سخافاتك وتأييدها، ومع ذلك لن تجدهم فهم يعرفون أنك مفلس“.

المقارنة مضحكة ومسمومة في نفس الوقت … الشعب السعودي والكويتي شعبٌ واحد والعلاقات بين الدولتين متميزة ولا مجال للمقارنات لكنك تحاول وتجاهد في سبيل ايجاد مدخل للمدرعمين بالتعليق على سخافاتك وتأييدها ومع ذلك لن تجدهم فهم يعرفون أنك مفلس https://t.co/WSjsaGHFOD — فهد الماجد (@FahadAlmajed5) July 3, 2022

ورد معلق كويتي قائلا: ”سويسرا لا تعتمد على ضمان دولي – سويسرا تحشد ٦٠٠ ألف مواطن مسلح ومنظم في وحدات دفاع وخلال ٢٤ ساعة، وكل بيت سويسري مجهز بملجأ نووي وطعام ومؤونة لشهرين مع أن آخر حرب خاضتها سويسرا كانت قبل ٢٥٠ سنة – ماذا أعددنا في الكويت للخطر؟ ونحن البلد الذي طار من الخريطة بين ليلة وضحاها ؟“.