الكويت ترفع دعوى قضائية في أمريكا ضد الشيخ خالد الجراح

كشف تقرير إعلامي عن دعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية، قبل شهر ونصف أمام القضاء الأمريكي ضد وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، أحد المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة، المعروفة إعلاميا بقضية ”صندوق الجيش“، لاسترداد أموال تم وضعها في عقارات في أمريكا.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع ”law360“ الأمريكي المتخصص بالشؤون القضائية، بأن ”المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس الأمريكية بدأت النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة الكويتية في 20 أيار/ مايو الماضي ضد الشيخ خالد الجراح في إطار قضية صندوق الجيش“.

ووفقاً لتقرير أحد المواقع الأمريكية الإخبارية والذي أعادت صحيفة ”الراي“ الكويتية نشره، فإن الدعوى المرفوعة ”ترجح أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة في أحد أحياء مدينة لوس أنجليس هي أموال عامة كويتية، ولدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، وهو ليس أقل من 104 ملايين دولار“.

وأوضح التقرير بأن ”الدعوى ضد الشيخ الجراح تُمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا، وهو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار“.

وبحسب التقرير فإن ”الشيخ الجراح اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأمريكي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، وحتى الآن، لم توافق المحاكم الأمريكية على مزاعمه“.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية في منتصف عام 2020، فإن ”وزارة العدل الأمريكية قدمت شكوى مصادرة ضد ما يسمى بعقار ماونتن (الجبل) وذكرت أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استخدمت للاستثمار بهذا العقار في ولاية كاليفورنيا“.

وذكرت الوكالة آنذاك أن ”نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أمريكيين ووزير الدفاع الكويتي السابق، حول أصول للاستثمار في عقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، بلغت قيمته في وقت ما في السوق مليار دولار“.

وفي عام 2010، اتفق وزير الدفاع الأسبق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقا لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015.

وفي عام 2019، رفع الوزير الجراح دعوى قضائية، بقيمة 163 مليون دولار ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، واتهمهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.

وكانت محكمة الوزراء الكويتية قضت في جلسة علنية بتاريخ 8 آذار/ مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية ”صندوق الجيش“ وعددهم 9 أشخاص، بمن فيهم الشيخ خالد الجراح، والشيخ جابر المبارك.

واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام، ”تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلّق بالأمن القومي“.

وما زالت القضية منظورة أمام القضاء الكويتي، عقب الطعن بحكم البراءة من قبل النيابة العامة المقرر النظر به من قبل محكمة التمييز في 17 الشهر الجاري.