تجميل أسنان النائب عبيد الوسمي يثير جدلًا واسعًا في الكويت

أثار كتاب منسوب لوزارة الصحة الكويتية، يتيح لعضو مجلس الأمة عبيد الوسمي علاج أسنانه بمبلغ باهظ على حساب الدولة، جدلًا واسعًا وعلامات استفهام حول صحة هذا الكتاب الذي تداوله طيف واسع من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويشير الكتاب المتداول الذي يعود تاريخه إلى عام 2017، أي قبل أن يصبح الوسمي نائبًا في المجلس، إلى أن إدارة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الكويتية سمحت بتمديد مدة العلاج للنائب الوسمي لمدة شهر في واشنطن، وأتاحت له بناءً على هذا المستند علاج أسنانه بقيمة 47.5 ألف دولار.

وأعيد تداول هذا الكتاب على نطاقٍ واسع، ليثير ردود فعل متباينة تجاه النائب الذي كان محسوبًا على المعارضة، قبل أن يتم مهاجمته من قبلهم عقب وقت وجيز من وصوله إلى البرلمان قبل عام.

وهوجم الوسمي من قبل نواب ومعارضين واتُهم بتغيير مواقفه منذ انطلاق الحوار الوطني الذي كان أحد المشاركين فيه مع رئيسي السلطتين ونواب آخرين، وأسفر عن حل أحد أهم الملفات العالقة وهو العفو عن معارضين بارزين في البلاد.

وجدد كتاب وزارة الصحة الجدل تجاه الوسمي، وحول حقيقة علاج وتجميل أسنانه، لا سيما أن المعلومات المتداولة بشأن حقيقة هذا الكتاب متضاربة، بعضها يؤكد صحته وبعضها ينفي ذلك ويؤكد أنه مستند مزور تم تعديله عبر برامج إلكترونية للطعن بالنائب الوسمي.

وهاجمت المحامية دلال الملا النائب الوسمي من خلال هذا الكتاب الذي أعادت نشره عبر حسابها في ”تويتر“، قائلةً: ”علاج أسنان عبيد الوسمي بالخارج ٤٧ ألف دولار على حساب الدولة .. عرفتوا ليش يقول #ابتسم_انت_في_الكويت“.

وأشار المحامي أحمد سهيل المطيري في عدة ردود على تغريدة له بشأن هذا الكتاب بأنه حقيقي وغير مزور، وقال: ”قبل التهريج عن عملية استرجاع أموال مستوحاة من نسج الخيال.. رجع أموال علاجك السياحي!“.

وعلَق الناشط حمود العلاطي: ”د عبيد كان يعالج على حساب الحكومة وهذا حقه كمواطن كويتي أما أن تتكفّل الدولة بـ ”تجميل أسنان“ هذه مخالفة وتجاوز صارخ والأخ يقول يجب إعادة الأموال المنهوبة وأنا سوف أعيدها رجع فلوس ضروسك اللي صُرفت بغير وجه حق، فهناك مواطنون أولى بالعلاج من تجميل ابتسامتك“.

ورغم الهجوم على النائب الوسمي، فقد دافع آخرون عنه وشككوا بصحة الكتاب، ومنهم الناشط سعود الركيبي الذي قال: ”هذا بومحمد نفس الابتسامة على #العموم عبيد ”محد يطوله“ وإذا نزل الانتخابات الأول على #الدائرة_الرابعة أنا كنت مقاطع الانتخابات من سنة 2012 الآن راح أصوت حق عبيد علني“.

وكتب المحامي فيصل صقر الرشيدي: ”مو لاقين شيء على الدكتور عبيد الوسمي واخترعوا فبركة الكتاب يالله بروح معاكم إلى الآخر حتى لو أني هندي وراح أصدقكم هل هو سارق أو رايح علاج على حساب الدولة ترى ربعكم واجد اللي يروحون علاج ويمددون الفترة العلاجية“.

وقال الكاتب والصحفي عوض شقير: ”حاولوا الطعن في مواقفه وفشلوا قالوا نشوف اسنانه ثم جاءوا بورقة تشبه وقاحتهم ادعوا فيها أنه عالج أسنانه على حساب الحكومة …تبا لكم من أوغاد وهنا صور لأسنان #عبيد_الوسمي دشداشة شتوي تعود لعام 2012 ودشداشة صيفية تعود لعام 2022“.

وأبدى المحامي صلاح الهاشم استغرابه من صمت النائب عبيد الوسمي تجاه هذا الكتاب، والاتهامات التي طالته، وطالبه بالرد وبيان حقيقة الأمر، لإنهاء الجدل.

ونقل حساب ”حديث البلد“ الإخباري المرخص من وزارة الإعلام، عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة، بأن ”الكتاب المنشور للنائب عبيد الوسمي مزور وغير صحيح“.

ولم يصدر أي تعليق من النائب عبيد الوسمي بشأن هذا الكتاب، كما لم تصدر وزارة الصحة حتى إعداد هذا التقرير بيانًا للكشف عن حقيقته، لا سيما أن هناك صورًا متشابهة بأسماء مختلفة تداولها النشطاء الذين شككوا بحقيقة الكتاب.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب التعليق الرسمي.

ويأتي هذا الجدل تزامنًا مع إعلان بعض الكويتيين عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر إقامتها عقب حل مجلس الأمة المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أعلنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه الذي ألقاه قبل نحو أسبوعين نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وكان النائب الوسمي قد فاز، في أيار/ مايو 2021، بأعلى نسبة أصوات بالانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.