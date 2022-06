الاتحاد الأوروبي: محادثات أمريكا وإيران في الدوحة "لم تحقق التقدم المأمول"

أعلن المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا، يوم الأربعاء، عدم حصول تقدم في المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب مورا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ أنه ”أمضى يومين مكثفين من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن الاتفاق النووي، ولسوء الحظ، لم يكن التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق، بعد“.

وتعهد مورا بمواصلة العمل بإلحاح أكبر لإعادة الصفقة الرئيسة (الاتفاق النووي) إلى المسار الصحيح لمنع الانتشار، والاستقرار الإقليمي.

Two intense days of proximity talks in Doha on #JCPOA. Unfortunately, not yet the progress the EU team as coordinator had hoped-for. We will keep working with even greater urgency to bring back on track a key deal for non-proliferation and regional stability @JosepBorrellF pic.twitter.com/eA1Wluif01

— Enrique Mora (@enriquemora_) June 29, 2022