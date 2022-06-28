مراسل يكشف: ماكرون أساء فهم محمد بن زايد بشأن النفط

قال غريغ كارلتسوم مراسل صحيفة الإيكونوميست الاقتصادية لشؤون الشرق الأوسط إنه يعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أساء فهم كلام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن انتاج النفط الذي تسعى الدول الغربية إلى زيادته لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.

ويبدو أن ماكرون خلط ما بين طاقة الإنتاج القصوى لكل من السعوية والإمارات، والحد الأقصى لإنتاج الدولتين وفقا لالتزامهما باتفاق أبوك+.

وكتب في تغريدة بتويتر: ”يبدو واضحا أن ماكرون أساء فهم ما قاله محمد بن زايد ، وأن بايدن لا يعرف حقًا ما يحدث أيضًا. لا يثير الأمر الكثير من الثقة في سياسة الطاقة عندما لا يبدو أن القادة يفهمون ديناميكيات السوق“.

وأمكن للصحفيين سماع حديث ماكرون وهو يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع ”لقد أجريت مكالمة مع (الشيخ) محمد بن زايد“ آل نهيان رئيس الإمارات .

وأضاف ”قال لي شيئين. إننا الآن في الحد الأقصى (من طاقة الإنتاج). هذا ما يقوله“.

وتابع الرئيس الفرنسي ”ثم قال إن السعوديين يمكن أن يزيدوا الإنتاج بواقع 150 (ألف برميل يوميا). ربما أكثر قليلا لكن لن تكون لديهم طاقة ضخمة قبل ستة أشهر“.

ويشير غريغي في تغريدة أخرى إلى أن ما قصده محمد بن زايد ليس أن الإمارات والسعودية بلغتا طاقتهما الإنتاجية القصوى وإنما الحد الأقصى للإنتاج وفقا لاتفاقية أوبك +.

ويؤكد ذلك ما أوضحه وزير الطاقة الإماراتي عقب تداول تصريح ماكرون حيث سهيل المزروعي قائلا: ”تعليقا على ما يتم تداوله مؤخرا عن مستوى انتاج دولة الإمارات، نود التوضيح أن انتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية +OPEC ،وهو (3.168 مليون برميل يوميا) و إلتزامنا قائم بهذا السقف الى نهاية الاتفاقية“.