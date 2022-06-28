تقرير: محمد بن زايد إلى باريس في يوليو.. وماكرون يعول على الزيارة

نقل موقع إنتجلس أونلاين عن مصادر لم يسمّها أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سيزور العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/ تموز لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعوّل على استثمارات إماراتية كبيرة سيعلن عنها خلال الزيارة.

وبحسب المصادر سيستقبل ماكرون الرئيس الإماراتي في باريس في الـ18 من يوليو/تموز. وستشهد الزيارة الإعلان عن افتتاح مكتب لشركة مبادلة للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي، في باريس.

وتتجاوز أصول مبادلة 280 مليار دولار.

ووفقا للموقع يجري تكثيف الاستعدادات لهذه الزيارة داخل الإدارات الحكومية الفرنسية لأن ماكرون يخشى أن تتفوق لندن على باريس. ففي سبتمبر 2021 ، أعلن محمد بن زايد عن استثمارات بالمليارات من قِبل مبادلة في المملكة المتحدة.

ولفت الموقع إلى العلاقات القوية بين محمد بن زايد وماكرون، إذ قال إنهما يتواصلان مباشرة عبر الواتساب، وأوضح الموقع أن الرئيس الفرنسي حريص على جعل باريس مركز الاهتمامات الأوروبية لأبو ظبي.