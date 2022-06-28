الكويت تعلن إيقاف التأشيرات العائلية والسياحية

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن صدور قرار بإيقاف التأشيرات العائلية والسياحية كافة، حتى إشعار آخر.

وأوضحت الداخلية في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل ”تويتر“ أن القرار صدر بتوجيه من وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بإيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، سواء كانت العائلية أو السياحية، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت أن ”إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره“.

وأشاد العديد من الكويتيين بقرار الوزير ”النواف“، على اعتبار أن القرار سيعمل على ضبط الأمن، والحد من ”تجارة البشر“ و“العبث بالتركيبة السكانية“، على حد قولهم.

وأيد محمد محمود عاشور في تغريدة على ”تويتر“: ”شكراً لوزير الداخلية على قراره بإيقاف مثل هذه الزيارات التي استغلها الفاسدون للرشاوى وتجارة البشر والعبث بالتركيبة السكانية ونتمنى التشديد ايضاً على السمات التجارية ومحاربة الشركات المليونية الوهمية والتفتيش على فساد شؤون الإقامة ”.

وكتب ”بدر البرغش“: ”النائب الاول لرئيس الوزراء الشيخ #أحمد_النواف الأحمد ينتصر للكويت ويقف لجانب الشعب الكويتي بمطالباته بضبط وإعادة تقييم سمات الدخول للكويت. شكرا شيخ أحمد… وما قصرت والله يجزاك خير الكويت بحاجة ماسة اليوم للكثير من القوانين لضبط الأمن بكل المجالات. تأكد الكويت والجميع معاك“.

واعتبر ”أبو وليد“ أن القرار كفيل بالحد من تجارة الإقامات: ”الأمل به كبير بالضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بالإقامات. عندما يأمنون العقوبة فهم يسيئون الأدب مع الوطن. من يعبث بالبلد من أجل المال فقد أجرم بحقة“.

وطالب ”عادل“ بالتشديد على منح رخص القيادة للمقيمين إلى جانب إيقاف التأشيرات: ”سعادة الشيخ #احمد_النواف بعد قرارك بوقف تأشيرات الزيارة والسياحة نحتاج من معاليك إصدار الأوامر بوقف استخراج رخص القيادة للوافدين ومراجعة جميع رخص القيادة الممنوحة للوافدين إذا كانوا مستحقين ومطابقتها للشروط الممنوحة لها ورفع رسوم منحها وتقييدها“.

ولطالما عبر كويتيون عن مخاوفهم مما اعتبروه تغييرا في التركيبة السكانية مع تصاعد أعداد الوافدين المتواجدين في البلاد على حساب مواطني الكويت، مطالبين بتشديد الضوابط على تأشيرات الدخول.

وسبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قبل نحو عامين، بأن الحكومة تعمل على تعديل التركيبة السكانية للوصول إلى نسبة 70% من الكويتيين مقابل 30% من غير الكويتيين.