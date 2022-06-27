محمد بن زايد ييحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد التطورات الدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، اليوم الإثنين في أبوظبي، تطوير التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت ”وام“ إن رئيس المجلس العسكري، قدم في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، في أبوظبي، تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأه بتوليه رئاسة دولة الإمارات.

وناقش رئيس الإمارات، وفق الوكالة الرسمية، مع محمد إدريس ديبي، ”علاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والازدهار وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة“.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، ”ثمن المشاريع التنموية والمبادرات الخيرية والإنسانية النوعية التي تنفذها دولة الإمارات وتدعمها، والرامية إلى تحسين حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، خاصة في القارة الأفريقية“.