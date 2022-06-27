وكالة: الإمارات تعرض المساعدة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، اليوم الإثنين، عن مصادر أن دولة الإمارات عرضت القيام بدور وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ويخوض الطرفان نزاعا داميا منذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت المصادر للوكالة، إن ”دولة الإمارات تقدمت إلى روسيا باقتراح للمساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا“.

وأوضحت: ”توجه ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الجانب الروسي باقتراح للمساعدة في تبادل المعتقلين لدى الطرفين“.

وذكرت المصادر أن الجانب الروسي أخذ المقترحات المقدمة من الوفد الإماراتي بعين الاعتبار.

ولم يصدر تصريح رسمي من السلطات الإماراتية حتى نشر الخبر حول تقرير نوفوستي.

ونقلت الوكالة عن متحدث روسي قوله، إن ذلك (التبادل) قد يحدث ”عند وضع قوائم بأسرى الحرب مع الجانب الأوكراني“.

وذكرت الوكالة بتصريح سابق لمفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، أنها بدأت في تلقي مناشدات من أمهات السجناء الأوكرانيين الذين يطالبون بعدم إعادة أبنائهم؛ لأنهم قد يواجهون أعمالا انتقامية في وطنهم أو يتم إعادتهم إلى الجبهة.